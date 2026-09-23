Delhi NCR News: टक्कर के बाद बढ़ा विवाद, चाकू से गोदकर किशोर की हत्या, तीन पकड़े गए

मध्य दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में राह चलते एक-दूसरे से टकराने के बाद हुई कहासुनी में 17 वर्षीय किशोर की चाकू से ताबड़तोड़ वारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में सात घंटे के अंदर दो नाबालिगों समेत तीनों आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी की पहचान आनंद पर्वत निवासी तुषार (19) के रूप में हुई है, जबकि दो किशोरों की उम्र 17 और 15 वर्ष है। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात करीब 8:30 बजे आनंद पर्वत थाने में थान सिंह रोड स्थित गली नंबर 16 में एक किशोर को चाकू मारे जाने के संबंध में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल 17 वर्षीय किशोर को जीवन माला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में आनंद पर्वत थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई।पुलिस उपायुक्त सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण, तकनीकी निगरानी और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तीनों आरोपियों की पहचान की और आनंद पर्वत थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र की देखरेख, जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह व एसआई दीपांशु की टीम ने आरोपियों को आनंद पर्वत इलाके से पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि जब वे थान सिंह रोड की गली नंबर 16 से गुजर रहे थे, तभी सामने से आ रहे पीड़ित से उनकी अनजाने में टक्कर हो गई, जिसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो गई। पुलिस ने कहा कि विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों आरोपियों ने मिलकर किशोर को चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए।