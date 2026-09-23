फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   AI boom and Middle East crisis hit electronics market doubly

Delhi NCR News: एआई बूम और मिडिल ईस्ट संकट से इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दोहरी मार

Wed, 23 Sep 2026 09:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:18 PM IST
विज्ञापन
नेहरू प्लेस से भगीरथ पैलेस तक महंगे हुए इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट
विज्ञापन

एआई सर्वर की बढ़ती मांग से रैम के दाम में भी आया उछाल
सनी सिंह
नई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए बढ़ती कंप्यूटिंग क्षमता की वैश्विक मांग का असर दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दिख रहा है। नेहरू प्लेस और भगीरथ पैलेस के कारोबारियों के अनुसार, रैम और अन्य कंपोनेंट के दाम बढ़े हैं, जबकि उपलब्धता घटी है। खासकर डीडीआर5 रैम के कुछ मॉडल 29-30 हजार रुपये तक महंगे हो गए हैं, जिससे कंप्यूटर तैयार कराने, अपग्रेड कराने और मरम्मत का खर्च बढ़ गया है।
ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन (एडीसीटीए) के अनुसार, रैम बाजार में मौजूदा संकट का कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सर्वरों की बढ़ती वैश्विक मांग है। एआई ढांचे में उच्च क्षमता वाली मेमोरी और सर्वर रैम की मांग बढ़ रही है। मेमोरी बनाने वाली कंपनियां इन उत्पादों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे सामान्य उपभोक्ता के लिए रैम की उपलब्धता कम हो गई है।
विज्ञापन

उपभोक्ताओं पर सीधा असर
दिल्ली के बाजारों में 32 जीबी डीडीआर5 रैम के कुछ मॉडल के लिए ग्राहकों को 29-30 हजार रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। नेहरू प्लेस के दुकानदार राजेश गुप्ता ने बताया, ग्राहक अब रैम बढ़वाने से पहले कीमत पूछते हैं और उसके बाद फैसला करते हैं। महंगे कंपोनेंट के कारण कई ग्राहक पुराने कंप्यूटर अपग्रेड नहीं करवा रहे हैं। कुछ मॉडलों के लिए स्टॉक और अगली खेप के दाम को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लैपटॉप और कंपोनेंट की लागत बढ़ी
एडीसीटीए के अध्यक्ष महिंद्र अग्रवाल ने कहा कि मेमोरी की बढ़ती लागत का असर लैपटॉप बाजार पर भी पड़ा है। इस वर्ष लैपटॉप की कीमतों में 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। शुरुआती श्रेणी के जिन लैपटॉप की कीमत पहले करीब 30-35 हजार रुपये थी, उनमें कुछ मॉडल अब करीब 45 हजार रुपये तक पहुंच गए हैं। भगीरथ पैलेस के कारोबारी पंकज जैन के अनुसार, उद्योग में तांबा-लेपित परत समेत कुछ कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। लागत बढ़ने के बावजूद पूरी बढ़ोतरी ग्राहक पर डालना आसान नहीं है, जिससे व्यापारियों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है।

मध्य-पूर्व में जारी तनाव ने इलेक्ट्रॉनिक्स आयात की ढुलाई लागत और आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंता बढ़ाई है। भारत कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट के लिए आयात पर निर्भर है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed