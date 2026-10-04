वीडियो बनाने पर भिड़ीं ननद-भाभी: एक ने पहली मंजिल से लगाई छलांग, दूसरी मकान की शाफ्ट में कूदी, दोनों घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना दो अक्तूबर की है। करीब 25 वर्षीय महिला ने विवाद के दौरान खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद उसने पहली मंजिल की बालकनी से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। वहीं, करीब 24 वर्षीय दूसरी महिला मकान की शाफ्ट में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।