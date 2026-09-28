Delhi NCR News: हिंदी में रोजगार पर हुआ संवाद

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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज में हिंदी विभाग ने हिंदी पखवाड़े के तहत हिंदी में रोजगार के अवसरों पर छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम किया। कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हंसराज सुमन ने कहा कि हिंदी अब सिर्फ साहित्य और भाषा का विषय नहीं बल्कि रोजगार का भी बड़ा माध्यम बन रही है। मीडिया, फिल्म, अनुवाद, रंगमंच, रेडियो, सोशल मीडिया, रचनात्मक लेखन, वेब पत्रकारिता और फिल्म स्क्रिप्ट लेखन में हिंदी छात्रों के लिए रोजगार के अवसर हैं। साथ ही इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने हिंदी के लिए वैश्विक स्तर पर भी नई संभावनाएं पैदा की हैं। ब्यूरो