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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Demand to improve sanitation in East Patel Nagar Market

Delhi NCR News: ईस्ट पटेल नगर मार्केट में सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग

Tue, 22 Sep 2026 08:28 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:28 PM IST
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नई दिल्ली। ईस्ट पटेल नगर मार्केट में सफाई व्यवस्था को लेकर कारोबारियों और ग्राहकों में नाराजगी है। दुकानों के आसपास कूड़ा जमा रहने और नियमित सफाई नहीं होने से बाजार में गंदगी का असर दिखता है। कारोबारी दिनेश ने बताया कि दुकान के सामने सफाई ठीक नहीं होने से ग्राहक भी असहज महसूस करते हैं। दूसरे दुकानदार के मुताबिक कूड़ा समय पर नहीं उठने से दुर्गंध की समस्या बढ़ जाती है। कारोबारियों ने संबंधित एजेंसी से नियमित सफाई, समय पर कूड़ा उठाने और बाजार में पर्याप्त कूड़ेदान रखने की मांग की है। संवाद
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