'नहाना छोड़िए, छूकर दिखाइए': छठ पर यमुना में डुबकी लगाने वालों की सेहत को खतरा? कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला
छठ पूजा से पहले यमुना के प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने नजफगढ़ नाले से अनुपचारित पानी नदी में गिरने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा सांसद मनोज तिवारी को यमुना का पानी छूकर दिखाने की चुनौती दी। कांग्रेस ने प्रदूषण को श्रद्धालुओं की सेहत और आस्था के लिए खतरा बताया है।
विस्तार
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को यमुना नदी में प्रदूषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नजफगढ़ नाले से अनुपचारित पानी यमुना में बह रहा है। इसमें मानव और पशु अपशिष्ट शामिल हैं, जो छठ पूजा से पहले भक्तों के स्वास्थ्य और आस्था के लिए खतरा है।
'डुबकी लगाने की बात छोड़िए, बस इस पानी को एक बार छूने की कोशिश कीजिए'
यादव ने उत्तर दिल्ली के वजीराबाद के पास सूरघाट और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। इस दौरे का उद्देश्य छठ पूजा के मद्देनजर अपर्याप्त व्यवस्थाओं को उजागर करना था। नजफगढ़ नाले के पास मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यादव ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से प्रदूषित यमुना में 'पवित्र' डुबकी लगाने को कह रही है। इससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। यादव ने पानी की एक बोतल दिखाते हुए कहा, 'डुबकी लगाने की बात छोड़िए, बस इस पानी को एक बार छूने की कोशिश कीजिए।'
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी को चुनौती दी। तिवारी ने हाल ही में सोनिया विहार में डुबकी लगाई थी। यादव ने उन्हें उस स्थान पर आकर पानी छूने को कहा। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा एक वीडियो सामने आने के एक दिन बाद हुआ। इस वीडियो में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती दिख रही थीं।
प्रदूषण पर विवाद
मरी हुई मछलियों के वीडियो से प्रदूषण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने आप पर सरकार को बदनाम करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां फेंकने का आरोप लगाया है। हालांकि, विपक्षी आप ने इस आरोप को "झूठा नैरेटिव" बताकर खारिज कर दिया। आप ने कथित मछली मौतों की जांच की मांग की है।
यमुना में मिली मरी हुईं मछलियां
दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरते हुए दिखाने वाला एक वीडियो सामने आया है। इस घटना के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। दिल्ली के मंत्रियों ने आप पर सरकार को बदनाम करने के लिए नदी में मरी हुई मछलियां फेंकने का आरोप लगाया है।
भाजपा बोली- आप क्रूज सेवा से परेशान है
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आप यमुना को साफ करने के सरकार के प्रयासों और हाल ही में शुरू की गई क्रूज सेवा से परेशान है। सिरसा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीति इतनी निम्न स्तर तक गिर सकती है, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आप कार्यकर्ताओं ने बाजार से मरी हुई मछलियां लाकर नदी में फेंकीं। फिर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किए ताकि यह धारणा बने कि यमुना अभी भी प्रदूषित है।