'नहाना छोड़िए, छूकर दिखाइए': छठ पर यमुना में डुबकी लगाने वालों की सेहत को खतरा? कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला

'डुबकी लगाने की बात छोड़िए, बस इस पानी को एक बार छूने की कोशिश कीजिए'

यादव ने उत्तर दिल्ली के वजीराबाद के पास सूरघाट और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल भी था। इस दौरे का उद्देश्य छठ पूजा के मद्देनजर अपर्याप्त व्यवस्थाओं को उजागर करना था। नजफगढ़ नाले के पास मीडियाकर्मियों से बात करते हुए यादव ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से प्रदूषित यमुना में 'पवित्र' डुबकी लगाने को कह रही है। इससे लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है और धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। यादव ने पानी की एक बोतल दिखाते हुए कहा, 'डुबकी लगाने की बात छोड़िए, बस इस पानी को एक बार छूने की कोशिश कीजिए।'