{"_id":"628872d5d77710344e1bef20","slug":"delhi-rajendra-nagar-assembly-bypoll-local-leaders-paste-posters-in-area-without-name-says-public-want-local-leader","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rajendra Nagar Bypoll: राजेंद्र नगर को बाहरी उम्मीदवार नहीं है स्वीकार, पहचान छिपा स्थानीय नेताओं ने लगवाए पोस्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विनोद डबास, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 21 May 2022 10:35 AM IST