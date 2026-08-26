फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   IIT Delhi student commits suicide

आईआईटी दिल्ली के छात्र की खुदकुशी: पहले साल अच्छे अंकों से हुआ पास, फिर एक युवती से दोस्ती, लेने लगा था ड्रग्स

Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
Akash Dubey पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Wed, 26 Aug 2026 11:18 PM IST
सार

आईआईटी दिल्ली के छात्र ऋषिकेश कुमार ने 22 अगस्त को खुदकुशी की। युवती से दोस्ती बिगड़ने पर वह ड्रग्स व अवसाद का शिकार था। अज्ञात पर उकसाने का केस दर्ज है।

विज्ञापन
IIT Delhi student commits suicide
छात्र ने की खुदकुशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आईआईटी दिल्ली में 31 साल के एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र की एक युवती से दोस्ती थी। दोस्ती बिगड़ने के बाद वह ड्रग्स व डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वह दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो एंड एलाइड साइंसेज (विम्हान्स) में दो महीने भर्ती रहा था। हालांकि ये अभी शुरुआती जांच है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छात्र की दोस्त युवती कौन है और दोनों के बीच क्या विवाद हो गया था। दूसरी तरफ अज्ञात लोगों के खिलाफ किशनगढ़ थाने में खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

विज्ञापन

दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी घटना के पहले दिन ही दर्ज कर ली गई थी। छात्र ने 22 अगस्त को इंस्टीट्यूट कैंपस की बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। शुरुआती जांच के मुताबिक, छात्र सुबह करीब 8 बजे मेन गेट से आईआईटी दिल्ली कैंपस में घुसा था और उसके बाद लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स गया, जहां से लिफ्ट से छठी मंजिल पर पहुंचा।

विज्ञापन
विज्ञापन

घटना के बारे में सुबह करीब 8.30 बजे किशनगढ़ पुलिस स्टेशन को एक पीसीआर कॉल मिली। इसके बाद पुलिस की एक टीम कैंपस पहुंची। सबूत इकट्ठा करने के लिए एक क्राइम टीम और एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यूनिट को भी बुलाया गया था। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मरने वाले की जेब से मिला एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। उसकी जांच की जा रही है।

विज्ञापन

पुलिस छात्र के काउंसलिंग रिकॉर्ड और इंस्टीट्यूट से दूसरी ज़रूरी जानकारी भी ले रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि छात्र की मौत के पीछे अगर कोई और था, तो उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में पता लगा कि छात्र प्रथम वर्ष में अच्छे अंकों से पास हुआ था। इस वर्ष उसकी दोस्ती एक युवती से हुई थी। कुछ समय बाद वह ड्रग्स लेने लग गया था और डिप्रेशन का शिकार हो गया था। छात्र अपनी मां के साथ किराये के कमरे में कटवारिया सराय में रह रहा था।

इंजीनियर थे पिता
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऋषिकेश के पिता बिहार में इंजीनियर थे। पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। पिता की जगह ऋषिकेश कुमार के बड़े भाई को सरकारी नौकरी मिल गई थी। भाई भी इंजीनियर है। मां ऋषिकेश के इलाज के लिए दिल्ली उसके पास रहने आई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed