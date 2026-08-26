आईआईटी दिल्ली के छात्र की खुदकुशी: पहले साल अच्छे अंकों से हुआ पास, फिर एक युवती से दोस्ती, लेने लगा था ड्रग्स

आईआईटी दिल्ली में 31 साल के एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र की एक युवती से दोस्ती थी। दोस्ती बिगड़ने के बाद वह ड्रग्स व डिप्रेशन का शिकार हो गया था। वह दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो एंड एलाइड साइंसेज (विम्हान्स) में दो महीने भर्ती रहा था। हालांकि ये अभी शुरुआती जांच है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छात्र की दोस्त युवती कौन है और दोनों के बीच क्या विवाद हो गया था। दूसरी तरफ अज्ञात लोगों के खिलाफ किशनगढ़ थाने में खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

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