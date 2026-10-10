दिल्ली प्रदर्शन: आम लोगों के लिए राहत भरी खबर, खुल गए राजधानी के कई रास्ते; ट्रैफिक हुआ सामान्य

ट्रैफिक पुलिस की अपील

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट की जांच कर लें। जिन रास्तों पर प्रतिबंध हटाए गए हैं, वहां वाहनों की कतारें कम होने लगी हैं और यातायात सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि शहर में किसी भी प्रकार की आवाजाही बाधित न हो।