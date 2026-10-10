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दिल्ली प्रदर्शन: आम लोगों के लिए राहत भरी खबर, खुल गए राजधानी के कई रास्ते; ट्रैफिक हुआ सामान्य

Sat, 10 Oct 2026 05:59 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 10 Oct 2026 05:59 PM IST
सार

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट की जांच कर लें। जिन रास्तों पर प्रतिबंध हटाए गए हैं, वहां वाहनों की कतारें कम होने लगी हैं और यातायात सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। 

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Delhi Protests several roads in reopened traffic normal Relief for public
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्ग खोले - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आज के प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा बंद किए गए और डायवर्ट किए गए कई प्रमुख मार्गों को यातायात पुलिस ने अब आम जनता के लिए फिर से खोल दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और इन मार्गों पर अब यातायात की आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है।

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आम लोगों को राहत देते के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इन प्रमुख मार्गों और चौराहों को खोला है। 
-धोला कुआं लूप से सरदार पटेल मार्ग
-रोहिणी का महादेव चौक 
-मुकरबा चौक
-एनएच-44 और उससे जुड़ा यूईआर खंड 
-महिंद्रा पार्क
-हकीकत नगर नाला 
-आजादपुर 
-औरबिंदो मार्ग, आईएनए से एम्स 

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ट्रैफिक पुलिस की अपील
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक अपडेट की जांच कर लें। जिन रास्तों पर प्रतिबंध हटाए गए हैं, वहां वाहनों की कतारें कम होने लगी हैं और यातायात सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि शहर में किसी भी प्रकार की आवाजाही बाधित न हो।

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कौन-कौन से रास्ते हुए प्रभावित?
जानकारी के मुताबिक शंकर रोड-वंदे मातरम ‘टी’ प्वाइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर, झंडेवालान, पंचकुइयां, मंडी हाउस, डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मिंटो रोड-डीडीयू मार्ग, गुरु नानक चौक, चेम्सफोर्ड रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, लोदी रोड फ्लाईओवर, नीला गुंबद, मदरसा टी-प्वाइंट, सम्राट होटल राउंड अबाउट, सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग समेत कई स्थानों पर आवाजाही प्रभावित रही।

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