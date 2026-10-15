'भीड़ नहीं, अकेले खड़े होने के लिए चाहिए हिम्मत': दिल्ली पुलिस ने तस्वीर साझा कर दिया खास संदेश, दिखा जज्बा

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विज्ञापन राजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें महिला पुलिसकर्मियों को दिखाया गया है। इन तस्वीरों के साथ पुलिस ने एक संदेश भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि भीड़ के साथ खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की जरूरत होती है।

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It is easy to stand with the crowd, but it takes courage to stand alone #DPUpdates https://t.co/JV5kQ3Q2qA — Delhi Police (@DelhiPolice) October 15, 2026 दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया (एक्स) पर महिला पुलिसकर्मियों की एक तस्वीर साझा करते हुए संदेश दिया है, 'It is easy to stand with the crowd, but it takes courage to stand alone' यानी भीड़ के साथ खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस की जरूरत होती है। पुलिस की ओर से साझा की गई तस्वीर में एक महिला पुलिसकर्मी कई प्रदर्शनकारियों के बीच अकेली देखी जा सकती है।

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दरअसल, 10 अक्तूबर को सीजेपी के आह्वान पर दिल्ली में कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी और कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी। इस दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था।

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हिरासत में लिए गए लोगों में सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका, सौरव और यूट्यूबर ध्रुव राठी के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। अब दिल्ली पुलिस की ओर से महिला पुलिसकर्मियों की तस्वीर के साथ साझा किए गए इस संदेश को हालिया प्रदर्शनों के घटनाक्रम के संदर्भ में देखा जा रहा है।