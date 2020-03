शाहीन बाग: पीएफआई पर कसा दिल्ली पुलिस का शिकंजा, अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन और पीएफआई के संबंधों की जांच करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की है। इलियास दिल्ली के शिव विहार इलाके का रहने वाला है। उसके उपर प्रदर्शनों के दौरान लोगों को फंड मुहैया कराने का आरोप है।

Delhi Police Special Cell has arrested Popular Front of India (PFI) President Parvez and Secretary Illiyas, in connection with alleged PFI-Shaheen Bagh link pic.twitter.com/aXhpBxHIq8