दिल्ली पुलिस में फेरबदल: एसीपी विवेक भगत का हुआ प्रमोशन, उपराज्यपाल ने सौंपा अतिरिक्त डीसीपी का प्रभार

महिला पुलिसकर्मियों को दिए जाएंगे बॉडी पर लगने वाले कैमरे

नई दिल्ली में विपक्षी दलों के मंगलवार को प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि अब दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल पर ज्यादा से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी उतारेगी। साथ ही इन महिला पुलिसकर्मियों के अनुसार बॉडी पर लगने वाले कैमरे दिए जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान ये कैमरें स्वत: ही रिकार्डिंग करते रहेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फर्जी एआई वीडियो के जरिए आईपीएस अधिकारी विवेक भगत पर छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि रविवार शाम को फैक्ट चैक में ये वीडियो फर्जी पाई गई। दिल्ली पुलिस ने रविवार रात को एक्स पर वीडियो पोस्ट कर इसे फर्जी बता दिया।