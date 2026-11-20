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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने और उसके बाढ़ क्षेत्र का पारिस्थितिकीय विकास करने के लिए अब विभिन्न विभाग अलग-अलग काम करने के बजाय साझा कार्ययोजना के तहत आगे बढ़ेंगे। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को बांसेरा पार्क में ‘यमुना संवाद’ सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में आठ देशों के नदी संरक्षण से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की गई। इनमें जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जर्मनी शामिल हैं।सम्मेलन में देश-विदेश के 300 से अधिक विशेषज्ञों, अधिकारियों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वाराणसी के गंगा घाटों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए। उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना के दीर्घकालिक संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर चल रहे प्रयासों को एक समन्वित ढांचे में लाना जरूरी है। जल संरक्षण और नदियों की सफाई के अभियानों में जनभागीदारी की अहम भूमिका है। जनता की सक्रिय भागीदारी से ऐसे अभियानों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ती है।छह प्रमुख विषयों पर बनी सहमतिसम्मेलन में यमुना के भविष्य से जुड़े छह प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय, बाढ़ क्षेत्र की योजना और पारिस्थितिकीय सुधार, शहरी जल निकासी एवं सीवरेज प्रबंधन, नदी और लोगों के बीच जुड़ाव, आधुनिक तकनीक एवं शोध तथा संरक्षण के लिए स्थायी वित्तीय व्यवस्था शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए टुकड़ों में किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। सीवरेज प्रबंधन, नालों के पानी का उपचार, प्रदूषण नियंत्रण, भूजल संरक्षण और नदी में पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखने के लिए एकीकृत रणनीति अपनानी होगी।1700 हेक्टेयर में 13 परियोजनाएंडीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार ने बताया कि यमुना के पुनर्जीवन के लिए व्यापक बाढ़ क्षेत्र सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत वजीराबाद से ओखला बैराज तक नदी के दोनों किनारों पर करीब 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में 13 एकीकृत परियोजनाओं पर काम हो रहा है।तैयार होगी यमुना रिपोर्टसम्मेलन के निष्कर्षों के आधार पर ‘यमुना रिपोर्ट’ तैयार की जाएगी। इसमें नदी के संरक्षण और विकास की प्राथमिकताएं तय करने के साथ विभिन्न एजेंसियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जाएगा। यमुना किनारे घाटों, पर्यावरणीय पगडंडियों और सार्वजनिक स्थलों को विकसित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि लोग नदी से जुड़ सकें और उसके प्राकृतिक स्वरूप को नुकसान न पहुंचे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सचिव डी. थारा ने कहा कि यमुना को स्वच्छ कर उसके मूल प्राकृतिक स्वरूप में लौटाना जरूरी है।