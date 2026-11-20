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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों को शनिवार से करीब एक महीने तक बदले हुए समय के अनुसार यात्रा करनी होगी। दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच यात्रियाें को सुबह छह बजे के बजाय सात बजे से मेट्रो मिलेगी। वहीं, रात 11 बजे के बजाय एक घंटे पहले रात दस बजे तक मेट्रो सेवा मिलेगी।डीएमआरसी के मुताबिक, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से दीपाली चौक तक निर्माणाधीन मेट्रो खंड को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ने के लिए सिस्टम इंटीग्रेशन का काम शुरू किया जा रहा है। नए मेट्रो खंड को मौजूदा मैजेंटा लाइन से जोड़ने के लिए जरूरी तकनीकी काम किया जाना है। इसमें सिग्नलिंग, बिजली और अन्य परिचालन प्रणालियों का एकीकरण शामिल है। इस काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए परिचालन का समय घटाया गया है। इससे यात्रियों को प्रतिदिन दो घंटे कम मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी।डीएमआरसी के अनुसार स्टेशनों पर भी नए समय की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यात्रियों से अपील की है कि वे बदले हुए समय को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। निगम ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए सहयोग की अपील की है।