अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के चुनाव 15 वर्षों से लंबित होने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व में नेता, कार्यकर्ता और संगत गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में एकत्र हुए और संसद के पास प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से तत्काल चुनाव कराने की मांग की। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम मांग-पत्र भी भेजा गया।ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि सिखों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव न कराना संगत की भावनाओं और अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक विशेष धड़े का कब्जा बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार को सिखों के पुराने जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए। साथ ही बंदी सिंहों की रिहाई, पंजाब के युवाओं को रोजगार और अन्य पंथक मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की। प्रदर्शन में परमिंदर सिंह ढींडसा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, गोबिंद सिंह लोगाेवाल और अजयपाल सिंह मीरांकोट सहित कई नेता शामिल हुए। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया।