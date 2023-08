Delhi Ordinance: लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सेवा बिल, राघव चड्ढा बोले- भाजपा ने अपने नेताओं को दिया धोखा

लोकसभा में हंगामे के बीच दिल्ली सेवा बिल को पास कर दिया गया। बिल पास होने के बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही आम आदमी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फेंकने के कारण पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। उधर बिल पास होने के बाद कल तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इधर बिल पास होने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अडवाणी जी ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली की अपनी सरकार हो और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए भाजपा ने 1977 से लेकर 2015 तक संघर्ष भी किया। लेकिन 2015 में भाजपा ने यह संघर्ष 40 साल के बाद खत्म कर दिया क्योंकि दिल्ली में भाजपा की बजाय अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई।

The passing of the #DelhiOrdinanceBill in the Lok Sabha is a dark moment for Indian democracy. The BJP, once a supporter of Delhi's statehood, has betrayed the people and its own leaders. This undermines the democratic rights of our citizens. It's a shameful act, disregarding the…