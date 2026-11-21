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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शनिवार को वीकेंड की रौनक से गुलजार रहा। छुट्टी के दिन सुबह से ही भारत मंडपम में दर्शकों की आवाजाही शुरू हो गई। दिनभर में करीब 70 हजार लोग मेला देखने पहुंचे। दोपहर होते-होते प्रमुख पवेलियन, खानपान क्षेत्र और खरीदारी के स्टॉल पर भीड़ बढ़ गई।सुबह 10 बजे मेला खुलने के साथ ही प्रवेश द्वारों पर दर्शकों की कतारें लगने लगीं। अलग-अलग राज्यों के पवेलियन में लोगों ने पारंपरिक उत्पादों और हस्तशिल्प में रुचि दिखाई। बंगाल की मिठाइयों से लेकर बिहार, राजस्थान, पंजाब और दक्षिण भारतीय व्यंजनों तक लोगों ने क्षेत्रीय जायकों का आनंद लिया। कपड़े, आभूषण और घरेलू सामान के स्टॉल पर भी खरीदार जुटे रहे।बच्चों और युवाओं के लिए मनोरंजन, आधुनिक तकनीक और खेल से जुड़े आकर्षण खास रहे। परिवारों ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति और खानपान का अनुभव लिया। कई पवेलियन में दर्शक तस्वीरें लेते और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाते नजर आए।