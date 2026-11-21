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-टैंक में लटका मिला बिजली का तार, सुरक्षा के इंतजाम रहे नाकाफीअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर गांव स्थित एक बैंक्वेट हॉल में ईटीपी प्लांट (वेस्ट टैंक) की खराब मोटर बदलने के दौरान दो कर्मचारी हादसे का शिकार हो गए। काम के दौरान अचानक दोनों वेस्ट प्लांट में गिर गए। हादसे में डूबने से एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती है। शुरुआती जांच में दोनों कर्मचारियों को करंट लगने के बाद टैंक में गिरने की आशंका जताई गई है। सूचना मिलने के बाद पूर्वी जिला के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने छानबीन के बाद लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम को मौके पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले। पुलिस कर्मचारियों से पूछताछ कर सीसीटीवी कैमरों से मामले की जांच कर रही है।पुलिस के मुताबिक हादसा 19 नवंबर की शाम करीब 6:30 बजे गाजीपुर गांव स्थित एमिनेंस बैंक्वेट हॉल में हुआ। हादसे के बाद दोनों कर्मचारियों को उनका साथी सौरव एलबीएस अस्पताल लेकर पहुंचा। उनकी पहचान 35 वर्षीय किशन और 28 वर्षीय रवि के रूप में हुई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने किशन को मृत घोषित कर दिया। उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मूल रूप से एटा यूपी का रहने वाला किशर एमिनेंस बैंक्वेट हॉल में ही रहता था। दूसरी ओर रवि की हालत को देखते हुए उसे एलबीएस से जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट में करंट लगने के बाद पानी में डूबने की बात सामने आई है। डॉक्टरों ने फिलहाल उसे बयान देने की हालत में नहीं बताया है। पुलिस उसके होश में आने और बयान दर्ज होने का इंतजार कर रही है।हादसे की सूचना पर पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान बैंक्वेट हॉल की किचन में वेस्ट टैंक मिला। करीब छह फीट गहरे और इतने की चौड़े टैंक पर दो फुट का ढक्कन लगा था। टैंक में आधे से ज्यादा कीचड़ और गंदगी भरी हुई थी। जांच के दौरान उसके अंदर एक बिजली का तार भी लटका मिला। बैँक्वेट हॉल के कर्मचारियों ने बताया कि उस दिन टैंक के पानी को बाहर फेंकने वाली मोटर खराब हो गई थी। किशन और रवि ने मोटर पहले निकाली। बाद में उसे अंदर डालने के दौरान दोनों हादसे का शिकार हो गए।