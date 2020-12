दस दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान, आज भी दिल्ली-एनसीआर के कई रास्ते रहेंगे बंद

{"_id":"5fcb12298ebc3ecfe41330c0","slug":"delhi-ncr-traffic-update-5-december-due-to-kisan-andolan-singhu-border-lampur-tikri-chilla-ghazipur-and-other-borders-are-close-today-read-to-avoid-any-obstruction","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0938 \u0926\u093f\u0928 \u0938\u0947 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u0940\u092e\u093e\u0913\u0902 \u092a\u0930 \u0921\u091f\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f\u0938\u093e\u0928, \u0906\u091c \u092d\u0940 \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u0915\u0947 \u0915\u0908 \u0930\u093e\u0938\u094d\u0924\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092c\u0902\u0926","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

किसान आंदोलन आज अपने 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम शहरों की सीमाओं पर किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से रोजाना कई रास्ते बंद रहते हैं या रूट डायवर्ट किया जाता है। इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समेत अन्य जिलों की पुलिस भी देती रहती हैं। अगर आप इन ट्रैफिक अलर्ट को पढ़े बगैर घर से निकलते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में हमारी इस खबर में पढ़ें दिन भर के तमाम ट्रैफिक अपडेट ताकि न आप जाम में फंसें और न ही कोई परेशानी हो....



चिल्ला बॉर्डर एक ओर से बंद

नोएडा लिंक रोड के पास चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद है क्योंकि गौतमबुद्ध द्वार पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। लोगों को सलाह है कि वह नोएडा लिंक रोड आने की बजाय दिल्ली जाने के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करें।





गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद

किसानों के प्रदर्शन के चलते एनएच 24 पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर एक तरफ से बंद रहेगा। यहां गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रास्ता किसानों के बैठने की वजह से बंद है। इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का निवेदन है कि एनएच-24 पर जानें से बचें और दिल्ली जाने के लिए अप्सरा बॉर्डर/भोपरा/डीएनडी का उपयोग करें।



टिकरी और झरोडा बॉर्डर पूरी तरह बंद

टिकरी, झरोडा बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहेंगे। बदुसराय बॉर्डर हल्के वाहनों जैसे कार और दोपहिया वाहन के लिए खुला रहेगा।



मुकरबा और जीटी करना रोड से ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट

मुकरबा और जीटी करनाल रोड से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। आउटर रिंग रोड, जीटी करनाल रोड और एनएच 44 पर जाने से बचें।



दो पहिया वाहनों के लिए खुलेगा झटीकरा बॉर्डर

झटीकरा बॉर्डर सिर्फ दो पहिया वाहन के लिए खुला है। इसके अलावा हरियाणा के धांसा, दौराला, कापसहेड़ा, रजोकरी एनएच 8, बिजवासन/बजघेड़ा, पालम विहार और डूंडहेड़ा बॉर्डर खुले रहेंगे।



सिंघु से लेकर मंगेश बॉर्डर तक रहेंगे बंद

सिंघु, लामपुर, औचंदी, पियाऊ मनियारी और मंगेश बॉर्डर आज भी बंद रहेंगे। एनएच-44 दोनों तरफ से बंद है। साफियाबाद, सबोली, एनएच-8/भोपरा/अप्सरा/पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर परेशानी से बचें।



Traffic Alert

The chilla border on Noida link road is closed for traffic from Noida to Delhi due to farmers protests near Gautam Budh Dwar. People are advised to avoid Noida link road for coming to Delhi and use DND. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

Traffic Alert



The Gazipur border on on NH 24 is closed for traffic from Gaziabad to Delhi due to farmers protests . People are advised to avoid NH 24 for coming to Delhi and use Apsara/ Bhopra/DND for coming to Delhi. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

Traffic Alert

Tikri, Jharoda Borders are closed for any Traffic Movement.

Badusarai Border is open only for Light Motor Vehicle like Cars and two wheelers. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

Traffic has been diverted from Mukarba & GTK road.

Avoid Outer Ring Rd , GTK road, NH 44. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

Jhatikara Border is open only for two wheeler traffic

Available Open Borders to Haryana are following Borders

Dhansa, Daurala, Kapashera, Rajokri NH 8, Bijwasan/Bajghera, Palam Vihar and Dundahera Borders — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

Traffic Alert



Singhu, Auchandi, Lampur,Piao Maniyari, Mangesh borders are closed. NH 44 is closed on both sides. Take alternate routes via Safiabad,Saboli,NH8/Bhopra /Apsara borders /Peripheral expressway. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) December 5, 2020

