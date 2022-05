{"_id":"6282b5366e42826aab49f71b","slug":"delhi-mundka-fire-all-19-bodies-expected-to-be-identified-in-next-15-days-police-handed-over-samples-to-forensic-lab","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Mundka Fire: अगले 15 दिन में सभी 19 शवों की पहचान की उम्मीद, पुलिस ने फोरेंसिक लैब को नमूने सौंपे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 17 May 2022 02:03 AM IST