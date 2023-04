Delhi Metro Video: रीलबाज की शर्मनाक हरकत, स्वाति मालीवाल ने डीसीपी मेट्रो को जारी किया नोटिस

दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली मेट्रो में सीट पर बैठे एक व्यक्ति के हस्तमैथुन करते हुए वायरल वीडियो को लेकर डीसीपी दिल्ली मेट्रो को नोटिस जारी किया है।

Delhi Commission for Women (DCW) chief Swati Maliwal issues a notice to DCP, Delhi Metro over the viral video of a man seen masturbating while sitting on a seat in Delhi Metro. pic.twitter.com/HcKN2vm6yl