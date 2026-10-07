फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court orders forensic examination of disputed phone recording.

Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट नेविवादित फोन रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच के आदेश

Wed, 07 Oct 2026 08:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:22 PM IST
विज्ञापन
नितिन नरेश ने ऑडियो को एआई वॉयस क्लोन बताया, सीएफएसएल रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और हैश वैल्यू की करेगा जांच
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक विवादित फोन रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता की जांच के लिए इसे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) भेजने का निर्देश दिया है। रिकॉर्डिंग कथित तौर पर नितिन नरेश और बीपीटीपी लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि जय शंकर के बीच बातचीत की बताई जा रही है। नरेश ने दावा किया है कि ऑडियो उनकी आवाज का एआई-जनित क्लोन हो सकता है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेदेला ने बीपीटीपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कंपनी ने आरोप लगाया था कि 3 सितंबर के अदालत के आदेश के बाद नरेश ने उसके अधिकृत प्रतिनिधि से कथित तौर पर पैसे मांगने वाली धमकी भरी बातचीत की। कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने करीब 12 मिनट की रिकॉर्डिंग अदालत के सामने पेश की और उसे सुनने का अनुरोध किया।
विज्ञापन

नरेश ने व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर बातचीत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा एआई वॉयस-क्लोनिंग तकनीक के जरिए उनकी आवाज की नकल कर रिकॉर्डिंग तैयार की जा सकती है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाते हुए फॉरेंसिक जांच की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और रिकॉर्डिंग की सत्यता स्थापित किए बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि रिकॉर्डिंग को पेन ड्राइव में सुरक्षित कर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सील किया जाए और सीबीआई मुख्यालय, लोधी रोड से जुड़े सीएफएसएल को भेजा जाए। मूल रिकॉर्डिंग और जिस डिवाइस पर इसे रिकॉर्ड किया गया, उसे भी जांच के लिए सौंपने का निर्देश दिया गया है। सीएफएसएल रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता के साथ उसकी हैश वैल्यू की भी जांच करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed