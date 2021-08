सुनवाई: 'सिर्फ गंभीर हालात में ही हो बच्चों की लिंग संबंधी सर्जरी', याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

नवजात और बच्चों के लिंग जांच को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने गुरुवार (25 अगस्त) को सुनवाई की। इस याचिका में मांग की गई थी कि जानलेवा हालात के अलावा चिकित्सीय रूप से अनावश्यक और उभयलिंगी नवजात व बच्चों के लिंग संबंधी सर्जरी पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया जाए। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल सरकार और अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

Delhi High Court issues notice to Delhi Government and others on a PIL seeking to declare a ban on medically unnecessary, sex-selective surgeries on intersex infants and children except in cases of life-threatening situations in the national capital. pic.twitter.com/DIDLCzYVjz