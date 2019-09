आज जारी हो सकते हैं जेएनयू छात्रसंघ चुनाव के नतीजे, मिली हाईकोर्ट की हरी झंडी

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बीते 6 सितंबर को हुए छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू चुनाव समिति को मंगलवार को अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी। 6 सितंबर को हुए चुनावों के बाद अदालत ने अंतिम परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दिया था।

Delhi High Court allows Jawaharlal Nehru University’s election committee to declare results of students’ union election (JNUSU), held recently. The court had earlier put stay on declaration of the final results & restrained JNU admn from notifying the results of JNUSU election. pic.twitter.com/6G2W5dHzZH