चीनी-प्याज की कीमतों पर सख्ती: दिल्ली में जमाखोरी पर नजर, तय सीमा से ज्यादा रखी तो कार्रवाई; सीएम की चेतावनी

दिल्ली सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की स्थिति में लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि चीनी और प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार नाफेड से इनकी खरीद कर सकती है, ताकि लोगों को इन्हें कम दरों पर उपलब्ध कराया जा सके।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्याज की जमाखोरी पर भी नजर रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक चीनी का भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने और आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का असर कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।