Arvind Kejriwal: मेक इंडिया नंबर वन मिशन की केजरीवाल ने की शुरुआत, कहा- 130 करोड़ जनता अब एक हो जाए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से हर परिवार अमीर बनेगा। देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज जरूरी है। भारत का हर नागरिक हमारे लिए अहम है। देश के कोने-कोने में अस्पताल और स्कूल की व्यवस्था होना जरूरी है।

It has been 75 years of independence. In these 75 years, we achieved a lot, India gained a lot but there's anger, a question among people that several small nations who attained independence after us, surpassed us...Why did India lag behind? Every citizen is asking this: Delhi CM pic.twitter.com/WR6S2fRuub