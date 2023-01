दिल्ली में दरिंदगी: मां बोली- उसने तो इतने कपड़े पहने थे, फिर तन पर क्यों कुछ नहीं था?

देश की राजधानी दिल्ली में सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक कार से 13 किलोमीटर तक युवती के घसीटे जाने के मामले में पीड़ित मां का बयान सामने आया है। मृतका की मां बेटी की मौत से बेसुध हो गईं हैं। वह रह-रहकर बेहोश हो रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी बार रात 9.00 बजे बेटी से बात हुई थी।

Delhi | I had a conversation with her at around 9pm, she said she'll return by 3-4am. She used to work as event planner for weddings. In morning,I got a call from police & was informed about the accident. I was taken to police station & was made to wait: Deceased's mother