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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Customers handed cheap phones under the guise of iPhones; four arrested

Delhi NCR News: आईफोन के नाम पर ग्राहकों को थमाए सस्ते फोन, चार गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 05:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 05:29 PM IST
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12 हजार से 35 हजार रुपये तक ठगे
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
चांदनी चौक के पुराने लाजपत राय मार्केट के आसपास पुलिस को ठगी की शिकायत मिली। चार मामलों में उत्तरी जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देव, सिजान, नीरज शर्मा और विकास को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर आरोप है कि आईफोन खरीदने पहुंचे ग्राहकों को सस्ते और नकली मोबाइल थमाकर ठगते थे। आरोपियों ने ग्राहकों से 12 हजार से 35 हजार रुपये तक वसूले थे। पुलिस ने चारों मामलों में मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं।


पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि धोखाधड़ी के मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान चार अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं। जांच में पता चला कि आरोपी ग्राहकों को महंगे आईफोन दिखाकर उनका भरोसा जीतते थे। इसके बाद नकद या क्यूआर कोड के जरिये भुगतान लेकर उन्हें आईफोन की जगह सस्ते या नकली मोबाइल फोन दे देते थे।
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