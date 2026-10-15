दिल्ली: तिरंगा मार्च पर हाईकोर्ट में सुनवाई; जानिए दिपके विरोध कर पाएंगे या नहीं? अदालत ने दिया यह आदेश

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का आह्वान

दिपके ने लोगों से शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में राष्ट्रीय ध्वज के साथ इकट्ठा होने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी सदस्य सौरभ दास और आशुतोष रांका को तिरंगा फहराने के लिए जेल में डाला गया ह"। दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन पर शांति बॉन्ड का उल्लंघन और जंतर मंतर में अतिक्रमण का आरोप है, जो अधिसूचित विरोध क्षेत्र नहीं है।