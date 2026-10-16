फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   crore for Delhi's sanitation system

Delhi NCR News: दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए सरकार ने 445 करोड़ मंजूर

Fri, 16 Oct 2026 07:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:37 PM IST
विज्ञापन
सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए 188 करोड़, रोजमर्रा के कामकाज पर खर्च होंगे 208 करोड़
विज्ञापन

आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए 49 करोड़ रुपये, राशि के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली की सफाई व्यवस्था मजबूत करने और कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने एमसीडी को 445.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी किस्त के रूप में यह राशि स्वीकृत की। इसमें सफाई कर्मचारियों के वेतन, रोजमर्रा के सफाई कार्यों और आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित किया गया है। स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा 207.81 करोड़ रुपये दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए रखा गया है। इससे नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और स्वच्छता सेवाओं का संचालन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक के लिए 188.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, 48.91 करोड़ रुपये आधुनिक सफाई मशीनों, उपकरणों और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद पर खर्च होंगे।


मशीनों से सफाई व्यवस्था बढ़ाने का विधान : यह राशि कंजरवेंसी एवं स्वच्छता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और मशीनीकरण योजना के तहत दी जाएगी। इसका उद्देश्य सफाई सेवाओं को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन को प्रभावी करना और सफाई कार्यों की क्षमता बढ़ाना है। मशीनों की खरीद से सफाई व्यवस्था को कितना लाभ मिलेगा, यह उनके इस्तेमाल और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन से तय होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें