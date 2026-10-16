Delhi NCR News: दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए सरकार ने 445 करोड़ मंजूर

आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए 49 करोड़ रुपये, राशि के इस्तेमाल पर सख्त निर्देशदिल्ली की सफाई व्यवस्था मजबूत करने और कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने एमसीडी को 445.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी किस्त के रूप में यह राशि स्वीकृत की। इसमें सफाई कर्मचारियों के वेतन, रोजमर्रा के सफाई कार्यों और आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित किया गया है। स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा 207.81 करोड़ रुपये दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए रखा गया है। इससे नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और स्वच्छता सेवाओं का संचालन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक के लिए 188.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, 48.91 करोड़ रुपये आधुनिक सफाई मशीनों, उपकरणों और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद पर खर्च होंगे।