फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Metro will begin operations at 3:30 AM for the half marathon

हाफ मैराथन के लिए दिल्ली मेट्रो 3:30 बजे से चलेगी

Fri, 16 Oct 2026 08:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:09 PM IST
विज्ञापन
-एमआरसी ने 18 अक्तूबर को मेट्रो जल्दी चलाने का किया फैसला
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन-2026 में धावकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार, 18 अक्तूबर को मेट्रो सेवा निर्धारित समय से पहले शुरू होगी। रेड, येलो, ब्लू और वायलेट लाइन पर सुबह 3:30 बजे से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी।

डीएमआरसी के अनुसार, इन चारों लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें मिलेंगी। इसके बाद सुबह छह बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। सुबह छह बजे के बाद रविवार की सामान्य समय-सारिणी लागू होगी। रेड लाइन पर रिठाला से शहीद स्थल तक सेवा मिलेगी। येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक मेट्रो चलेगी। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर-21/द्वारका-ककरौला से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली तक सुविधा होगी। वायलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा रविवार की नियमित समय-सारिणी के अनुसार ही चलेगी।
विज्ञापन

दिल्ली मेट्रो रेल निगम 26 अक्तूबर से एक नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा। इस वर्ष की थीम समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा रखी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed