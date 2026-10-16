हाफ मैराथन के लिए दिल्ली मेट्रो 3:30 बजे से चलेगी

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन-2026 में धावकों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने बड़ा फैसला लिया है। रविवार, 18 अक्तूबर को मेट्रो सेवा निर्धारित समय से पहले शुरू होगी। रेड, येलो, ब्लू और वायलेट लाइन पर सुबह 3:30 बजे से ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी।डीएमआरसी के अनुसार, इन चारों लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:15 बजे तक 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें मिलेंगी। इसके बाद सुबह छह बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। सुबह छह बजे के बाद रविवार की सामान्य समय-सारिणी लागू होगी। रेड लाइन पर रिठाला से शहीद स्थल तक सेवा मिलेगी। येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम तक मेट्रो चलेगी। ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर-21/द्वारका-ककरौला से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली तक सुविधा होगी। वायलेट लाइन पर कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) तक यह सुविधा उपलब्ध होगी। अन्य सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा रविवार की नियमित समय-सारिणी के अनुसार ही चलेगी।दिल्ली मेट्रो रेल निगम 26 अक्तूबर से एक नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा। इस वर्ष की थीम समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा रखी गई है।