फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Testing for hepatitis B and C will be strengthened

Delhi NCR News: हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्टिंग होगी मजबूत

Fri, 16 Oct 2026 07:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 07:50 PM IST
विज्ञापन
-दोनों बीमारियों की 2500-2500 टेस्टिंग चिप्स मंगवाई
विज्ञापन




नई दिल्ली। दिल्ली में हेपेटाइटिस-बी और सी की जल्द पहचान और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत उपलब्ध 85 ट्रूनेट मशीनों का इस्तेमाल करेगा। योजना के तहत हर जिले में वायरल लोड जांच के लिए एक मशीन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए एनटीईपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी की सहमति जरूरी होगी। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों का वायरल लोड टेस्ट करने के लिए एनटीईपी के तहत मौजूद ट्रूनेट मॉलिक्यूलर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का बेहतर इस्तेमाल कर जांच सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इससे समय पर बीमारी की पहचान और मरीजों को उचित इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी की जांच के लिए अलग-अलग 2500 ट्रूनेट चिप्स की मांग केंद्र को भेजी गई है। केंद्र सरकार इनकी खरीद करेगी, ताकि वायरल लोड जांच में आने वाली कमियों को दूर किया जा सके।योजना के तहत हेपेटाइटिस बी और सी की जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों की वायरल लोड जांच की जाएगी। जरूरत के अनुसार मौजूदा मशीनों का इस्तेमाल नियमित कामकाजी घंटों के बाद और छुट्टियों में भी किया जा सकेगा। इससे जांच की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed