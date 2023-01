Delhi Kanjhawala Case: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सातवें आरोपी अंकुश को दी जमानत, कल किया था आत्मसमर्पण

दिल्ली की रोहिणी अदालत ने शनिवार को कंझावला मौत मामले के सातवें आरोपी अंकुश को जमानत दे दी है। छह अन्य आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। अंकुश ने शुक्रवार को सुल्तानपुरी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था।

Kanjhawala death case | Delhi's Rohini court grants bail to Ankush, the seventh accused in the case. Six other accused are in police custody.