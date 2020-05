Delhi-NCR Live: दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 359 नए मामले, 20 लोगों की मौत, फरीदाबाद में रोकी महाराष्ट्र से आई बस

सार लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है लेकिन अब भी दिल्ली-एनसीआर में कोरोना का संक्रमण थमा नहीं है। अकेले दिल्ली में ही संक्रमितों की संख्या आठ हजार के करीब पहुंच चुकी है। वहीं अब सरकारें चाह रही हैं कि लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक गतिविधियों पर जोर दिया जाए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की जाएं। दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा जो 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं उनके जरिए भी दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर पहुंच रहे हैं और बहुत खुश हैं। आज ही पटना और अहमदाबाद से दो ट्रेनें यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचीं। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स....

Delhi: Passengers from Ahmedabad who deboarded the first train that reached New Delhi Railway Station after the lockdown say they are relieved now. One of the passengers says,"The journey was good&I'm happy. I went to meet my daughter&son-in-law&was stuck there for 2 months.". https://t.co/cg94Q5sVPy pic.twitter.com/bGL4MMgSDE