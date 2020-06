अनिल बैजल ने की सीएम केजरीवाल व अधिकारियों संग बैठक, कहा- उपयोगी रही बैठक

सार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में इससे पार पाने के लिए तैयारी ज्यादा तेज हो गई है। एक ओर जहां केंद्र और दिल्ली सरकार पूरी तरह से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहीं अदालत से भी लगातार सरकारों को हिदायतें व फटकार मिल रही हैं। अब सरकारों का जोर मौतों के बढ़ रहे आंकड़े को भी रोकने पर है। कल जो आंकड़े आए उसमें अकेले दिल्ली में ही 93 मौतें हुईं। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Had a constructive meeting of Expert Panel with Delhi CM Arvind Kejriwal, Deputy CM Manish Sisodia, Chief Secretary, Additional Chief Secretary(Home), Principal Secretary (Health) & members of the Advisory Committee on #COVID19 management in Delhi: Lieutenant Governor Anil Baijal pic.twitter.com/PtxJS7d7NZ