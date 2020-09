दिल्ली में कोरोना वायरस के 3816 नए मामले आए सामने, 37 लोगों की मौत 

दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस के 3816 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2,53,075 हो गई है। राजधानी में मंगलवार को 3097 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। दिल्ली में अब तक कुल 2,16,401 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोन वायरस से दिल्ली में अब तक कुल 5051 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी कुल 31623 सक्रिय मरीज हैं।

Delhi reported 3,816 new COVID-19 cases (out of 59,013 tests), 3,097 recoveries & 37 deaths today, taking total cases to 2,53,075 including 2,16,401 recoveries & 5,051 deaths. Number of active cases stands at 31,623: State Health Department pic.twitter.com/YKvshIAmup