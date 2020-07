दिल्ली में कोरोना वायरस के 1093 नए मामले आए सामने, 29 लोगों की मौत 

दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 1093 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 29 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,34,403 हो गई है। दिल्ली में गुरुवार को 1091 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में अब तक कुल 1,19,724 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक दिल्ली में 3936 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी में अभी कुल 10743 सक्रिय मामले हैं।

5531 RTPCR/CBNAAT/TrueNat tests and 13,944 Rapid antigen tests conducted today. A total of 10,13,694 test conducted so far: Government of Delhi https://t.co/wC6vWNs3lb