Delhi NCR News: अस्टेयर गार्डन्स में नवरात्र आयोजन पर विवाद, सुरक्षा कर्मचारियों से कथित दुर्व्यवहार का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:21 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 05:21 PM IST
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- एजीओए ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच और घटनाक्रम से जुड़े लोगों की पहचान करने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
बादशाहपुर। सेक्टर-70ए स्थित एस्टेयर गार्डन्स में प्रस्तावित नवरात्र/दुर्गा महोत्सव को लेकर दो समितियों के बीच विवाद सामने आया है। एस्टेयर गार्डन्स ओनर्स एसोसिएशन (एजीओए) ने मामले में कथित गतिविधियों, सुरक्षा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने की बात कही है। एजीओए के अनुसार, वह सोसाइटी की निर्वाचित निवासी संस्था है, जबकि एजीपीएसएस कुछ लोगों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की व्यवस्थाओं के लिए बनाई गई निजी समिति है। एसोसिएशन का कहना है कि दोनों संस्थाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व अलग-अलग हैं। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच संयुक्त रूप से नवरात्र समारोह आयोजित करने को लेकर बातचीत हुई थी। क्लब प्रबंधन की पहल पर कुछ शर्तों के साथ सहयोग पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद संयुक्त आयोजन की योजना समाप्त कर दी गई।
इसके बाद क्लब हाउस और सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक प्लॉट के उपयोग को लेकर विवाद बढ़ा। एजीओए का आरोप है कि कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में प्रवेश कर सामग्री ले जाने और टेंट-पंडाल लगाने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मचारियों और एस्टेट प्रबंधन ने उनसे गतिविधि रोकने और आवश्यक अनुमति दिखाने को कहा। एसोसिएशन ने कुछ लोगों पर सुरक्षा कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले में बाद में कुछ अज्ञात लोगों के मौके पर पहुंचने से स्थिति तनावपूर्ण होने की बात कही गई है। एजीओए ने बादशाहपुर पुलिस से सीसीटीवी फुटेज समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच और संबंधित लोगों की पहचान करने का अनुरोध किया है। एजीओए का कहना है कि उनका विवाद से कोई संबंध नहीं था। एसोसिएशन ने क्लब प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर पूरे घटनाक्रम के तथ्यों की जांच करने की मांग की है।
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बादशाहपुर। सेक्टर-70ए स्थित एस्टेयर गार्डन्स में प्रस्तावित नवरात्र/दुर्गा महोत्सव को लेकर दो समितियों के बीच विवाद सामने आया है। एस्टेयर गार्डन्स ओनर्स एसोसिएशन (एजीओए) ने मामले में कथित गतिविधियों, सुरक्षा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने की बात कही है। एजीओए के अनुसार, वह सोसाइटी की निर्वाचित निवासी संस्था है, जबकि एजीपीएसएस कुछ लोगों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की व्यवस्थाओं के लिए बनाई गई निजी समिति है। एसोसिएशन का कहना है कि दोनों संस्थाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व अलग-अलग हैं। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच संयुक्त रूप से नवरात्र समारोह आयोजित करने को लेकर बातचीत हुई थी। क्लब प्रबंधन की पहल पर कुछ शर्तों के साथ सहयोग पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में कुछ प्रतिक्रियाओं के बाद संयुक्त आयोजन की योजना समाप्त कर दी गई।
इसके बाद क्लब हाउस और सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक प्लॉट के उपयोग को लेकर विवाद बढ़ा। एजीओए का आरोप है कि कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र में प्रवेश कर सामग्री ले जाने और टेंट-पंडाल लगाने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मचारियों और एस्टेट प्रबंधन ने उनसे गतिविधि रोकने और आवश्यक अनुमति दिखाने को कहा। एसोसिएशन ने कुछ लोगों पर सुरक्षा कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। मामले में बाद में कुछ अज्ञात लोगों के मौके पर पहुंचने से स्थिति तनावपूर्ण होने की बात कही गई है। एजीओए ने बादशाहपुर पुलिस से सीसीटीवी फुटेज समेत उपलब्ध साक्ष्यों की जांच और संबंधित लोगों की पहचान करने का अनुरोध किया है। एजीओए का कहना है कि उनका विवाद से कोई संबंध नहीं था। एसोसिएशन ने क्लब प्रबंधन से सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर पूरे घटनाक्रम के तथ्यों की जांच करने की मांग की है।
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