फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Consumers will get the option to choose their electricity distributor

Delhi NCR News: उपभोक्ताओं को मिलेगा बिजली वितरक चुनने का विकल्प

Mon, 19 Oct 2026 08:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:35 PM IST
विज्ञापन
- एचईआसी ने इलेवन पावर को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया, गुुरुग्राम और नूंह के उपभोक्ताओं को मिलेगा विकल्प चुनने का अधिकार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। नूंह और गुरुग्राम के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली वितरक चुनने का विकल्प मिलेगा। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने इलेवन पावर कंपनी को 25 सालों के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस दिया है। इससे 8.3 लाख से अधिक उपभोक्ता डीएचबीवीएन या इस निजी कंपनी में से किसी एक को चुन सकेंगे।



यह लाइसेंस विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत दिया गया है। इसमें नूंह और गुरुग्राम राजस्व जिले के सभी श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल हैं। इलेवन पावर के अध्यक्ष सुनील सचदेवा ने एचईआरसी के आदेश का पालन करने की बात कही। मानेसर और सोहना सहित इस क्षेत्र में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 की 12,220 मिलियन यूनिट बिक्री वित्त वर्ष 2030-31 तक 18,224 मिलियन यूनिट हो जाएगी। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान अभी भी बिजली कटौती पर डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं। अक्तूबर 2025 तक हरियाणा में 1.3 लाख नए कनेक्शन के आवेदन लंबित थे।
विज्ञापन




आरडब्ल्यूए संगठनों ने किया स्वागत

द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन ने इस आदेश का स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि इससे बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा। उपभोक्ताओं को निजी कंपनी से भी एचईआरसी द्वारा निर्धारित दर पर ही बिजली मिलेगी। यह व्यवस्था पहले से ही मुंबई में लागू है। इससे उपभोक्ताओं को काफी आसानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed