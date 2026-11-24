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यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता को आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि स्वच्छ हवा और साफ पानी चाहिए। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की समीक्षा में प्रदूषण नियंत्रण के 32 में से 24 मानकों पर दिल्ली के विफल रहने का हवाला देकर उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।देवेंद्र यादव ने कहा कि यमुना का पानी 60 या 99 प्रतिशत साफ होने का दावा करने से वह पीने योग्य नहीं हो जाता। इसके लिए पानी का निर्धारित स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दस दिन पहले वजीराबाद नाले का दौरा करने पर वहां बदबू के कारण खड़ा होना भी मुश्किल था। उनके मुताबिक, सितंबर की डीपीसीसी रिपोर्ट में यमुना में गिरने वाले 22 नालों में से 15 का पानी प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरता। नजफगढ़, शाहदरा और बारापुला नालों का गंदा पानी भी यमुना में जा रहा है। उन्होंने अक्तूबर की डीपीसीसी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए। ब्यूरो