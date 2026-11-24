नूंह। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2026 के तहत जिले के स्कूलों में निबंध, श्लोकोच्चारण, भाषण, प्रश्नोत्तरी और पेंटिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं 25 से 27 नवंबर, जिला स्तर पर 2 से 4 दिसंबर और राज्य स्तर पर 17 से 19 दिसंबर तक होंगी। इनमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसके अलावा जिले के 2100 विद्यार्थी सामूहिक गीता पाठ में हिस्सा लेंगे। संवाद

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