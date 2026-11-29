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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। रेलवे में चल रहे विकास कार्यों के चलते कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसके तहत एक ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी, जबकि दो ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित कर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग सकता है।रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 15733 बालूरघाट-भटिंडा एक्सप्रेस 30 नवंबर को परिवर्तित मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी। इस दौरान वाराणसी, जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, लखनऊ चारबाग और उन्नाव समेत 15 स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा।ट्रेन संख्या 13009 हावड़ा-योग नगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस सोमवार को रात 8:25 बजे के बजाय 10:25 बजे रवाना होगी। इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक 180 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। वहीं, ट्रेन संख्या 03009 हावड़ा-आनंद विहार स्पेशल मंगलवार रात 1:55 बजे रवाना होगी। इसका प्रस्थान समय दो घंटे बढ़ाया गया है। इसे भी रास्ते में 120 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। ट्रेन संख्या 13038 देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस भी 120 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी।उधर, झांसी-भंडई के बीच खारी नदी पुल पर गर्डर बदलने के कारण ट्रेन संख्या 12171 लोकमान्य तिलक-हरिद्वार एक्सप्रेस बीना-रुठियाई-सोगरिया-मथुरा मार्ग से चलेगी। वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और आगरा छावनी पर इसका ठहराव नहीं होगा।इसके अलावा, ट्रेन संख्या 64074 नई दिल्ली-झांसी सोमवार को कोसीकलां तक चलेगी और 64073 धौलपुर-नई दिल्ली का संचालन कोसीकलां से होगा। दोनों ट्रेनों का एक-एक फेरा प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों को यात्रा से पहले वेबसाइट या 139 हेल्पलाइन से जानकारी लेने की सलाह दी है।