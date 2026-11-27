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- 13 राज्यों के 3.88 करोड़ किसानों को एआई से मिला स्थानीय मौसम पूर्वानुमानअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की असली सफलता तभी है, जब किसान मौसम की सटीक जानकारी के आधार पर बेहतर फैसले ले सके, मरीज को समय पर इलाज मिले और आम नागरिक को सरकारी सेवाओं का बेहतर लाभ मिले। तकनीक का असर प्रयोगशालाओं और आंकड़ों तक सीमित रहने के बजाय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार टीएस संधू ने शुक्रवार को मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) में आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। एलजी ने खेती में एआई के इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए बताया कि 2025 के खरीफ सीजन में एआई आधारित स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पहल के तहत 13 राज्यों के करीब 3.88 करोड़ किसानों को पांच क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस के जरिये मौसम की जानकारी भेजी गई। इससे किसानों को स्थानीय मौसम के अनुसार खेती से जुड़े फैसले लेने में मदद मिली। वहीं, किसान ई-मित्र नाम का आवाज आधारित एआई सहायक सरकारी योजनाओं से जुड़े किसानों के लाखों सवालों के जवाब दे चुका है।मरीजों की शुरुआती जांच में मददगार होगी तकनीकएलजी ने कहा कि एआई की मदद से उन इलाकों में भी बीमारियों की शुरुआती पहचान संभव हो सकती है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है। हालांकि, एआई को डॉक्टरों का सहायक होना चाहिए, उनकी जगह लेने वाला नहीं। चिकित्सकीय फैसलों में विशेषज्ञों का अनुभव और विवेक ही निर्णायक होना चाहिए।निजता और जवाबदेही से नहीं हो समझौतासंधू ने कहा कि तकनीकी विकास के साथ डेटा सुरक्षा, निजता, एल्गोरिदम में पक्षपात और जवाबदेही जैसे सवालों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। यदि किसी स्वचालित व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो नागरिकों के पास मानवीय सहायता और शिकायत निवारण का विकल्प होना चाहिए। ये प्रावधान नवाचार में बाधा नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा कायम रखने की बुनियाद हैं।एआई का भविष्य सिर्फ तकनीकी विशेषज्ञ नहीं तय करेंगेएलजी ने कहा कि एआई का भविष्य केवल तकनीकी विशेषज्ञों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षकों, कानून विशेषज्ञों और नीति शोधकर्ताओं की भी भूमिका जरूरी है। डिजिटल इंडिया और यूपीआई ने बड़े स्तर पर तकनीक के इस्तेमाल की क्षमता दिखाई है। अब भारत का लक्ष्य केवल दूसरे देशों की तकनीक अपनाना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताएं विकसित कर उन्हें दुनिया के साथ साझा करना भी होना चाहिए।