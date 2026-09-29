फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CBSE answers questions related to board exam registration and LOC

Delhi NCR News: सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण और एलओसी से जुड़े सवालों के दिए जवाब

Tue, 29 Sep 2026 07:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:52 PM IST
विज्ञापन
-प्रधानाचार्य और शिक्षकों के लिए द्वारका में वेबिनार का किया गया आयोजन
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए पंजीकरण और अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) प्रक्रिया को लेकर द्वारका स्थित सीबीएसई कार्यालय के सभागार में लाइव प्रश्नोत्तर वेबिनार आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 450 से अधिक प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। वेबिनार का उद्देश्य परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को छात्रों और अभिभावकों के लिए अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है।


बोर्ड ने स्कूलों को पंजीकरण और एलओसी भरते समय छात्रों के व्यक्तिगत विवरण और विषय संयोजन की स्पष्टता सुनिश्चित करने की सलाह दी। साथ ही समय रहते गलतियों को ठीक कराने और छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन देने पर जोर दिया गया। सीबीएसई के अनुसार 2027 की कक्षा दसवीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए एलओसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा नौवीं और 11वीं के छात्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। यह प्रक्रियाएं देश और 26 अन्य देशों के करीब 32 हजार संबद्ध स्कूलों के छात्रों से जुड़ी है। लाइव प्रश्नोत्तर सत्र में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के सवालों के जवाब बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिए। इनमें छात्र विवरण में सुधार, विषय चयन या बदलाव, एलओसी सत्यापन, फीस और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों (सीडब्ल्यूएसएन) से जुड़े प्रावधान शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed