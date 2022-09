CBI Raids: जम्मू-कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले के मामले में सीबीआई की जम्मू, श्रीनगर समेत 33 जगहों पर छापेमारी

सीबीआई जम्मू-कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के जिलों, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस, डीएसपी, और सीआरपीएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। बता दें कि 27 मार्च 2022 को हुई एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी।

CBI conducting searches at 33 places incl in Jammu, Srinagar, dists of Haryana, Gandhinagar, Ghaziabad, Bengaluru, Delhi in connection with SI recruitment scam of J&K.