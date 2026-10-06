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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Srinagar News ›   authorities demolishes illegally built house of Afzal Guru's relative in Baramulla Srinagar

जम्मू-कश्मीर: बारामुला में अफजल गुरु के रिश्तेदारों का अवैध शेड ध्वस्त, सरकारी जमीन पर था कब्जा

Tue, 06 Oct 2026 03:28 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, बारामुला
अमर उजाला नेटवर्क, बारामुला Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 06 Oct 2026 03:28 PM IST
सार

बारामुला के सोपोर में प्रशासन ने अफजल गुरु के रिश्तेदारों द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध शेड को ध्वस्त कर दिया।

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authorities demolishes illegally built house of Afzal Guru's relative in Baramulla Srinagar
बारामुला में अवैध निर्माण ध्वस्त - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले में प्रशासन ने मंगलवार को सरकारी जमीन पर बनाए गए एक अवैध शेड को ध्वस्त कर दिया।  यह कार्रवाई सोपोर इलाके में राजस्व विभाग की टीम ने की।

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अधिकारियों ने बताया कि शेड बाढ़ क्षेत्र की जमीन पर बनाया गया था और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य की जमीन पर इसका निर्माण किया गया था। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने अवैध ढांचे को गिरा दिया।

यह ढांचा संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु के रिश्तेदारों द्वारा बनाया और इस्तेमाल किया जा रहा था। अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2013 में उसे फांसी दी गई थी। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया है।

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