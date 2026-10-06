जम्मू-कश्मीर: बारामुला में अफजल गुरु के रिश्तेदारों का अवैध शेड ध्वस्त, सरकारी जमीन पर था कब्जा

अधिकारियों ने बताया कि शेड बाढ़ क्षेत्र की जमीन पर बनाया गया था और सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए राज्य की जमीन पर इसका निर्माण किया गया था। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग की टीम ने अवैध ढांचे को गिरा दिया।



यह ढांचा संसद हमले के दोषी मोहम्मद अफजल गुरु के रिश्तेदारों द्वारा बनाया और इस्तेमाल किया जा रहा था। अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले के मामले में दोषी ठहराया गया था और फरवरी 2013 में उसे फांसी दी गई थी। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह कदम उठाया है।