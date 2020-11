फर्जी जाति प्रमाण पत्र से 44 साल पहले नौकरी और घर किया हासिल, सीबीआई ने दर्ज किया केस

सीबीआई ने एमटीएनएल के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सेवानिवृत्त कर्मी पर आरोप है कि उसने 44 साल पहले एमटीएनएल में नौकरी और दिल्ली में घर पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से उसे एसटी कोटा में नौकरी मिल गई। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है।

CBI files cheating case against retired MTNL employee for allegedly using fake caste certificate, issued 44 years ago, to get the job and house in New Delhi under ST quota: Officials