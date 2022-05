{"_id":"6295330cdec4f30ea97546db","slug":"cases-of-dengue-malaria-and-chikungunya-increasing-rapidly-in-delhi-mcd-issued-notices-to-more-than-24-thousand-people-in-five-months","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi News: तेजी से बढ़ रहे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले, निगम ने पांच महीने में 24 हजार से ज्यादा लोगों को थमाए नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 31 May 2022 02:41 AM IST