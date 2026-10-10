Delhi NCR News: चावड़ी बाजार में त्योहार से पहले कार्ड-पैकेजिंग कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

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-गिफ्ट बॉक्स, रैपिंग पेपर और त्योहारों से जुड़े कार्ड की बढ़ी पूछताछ, कारोबारियों ने स्टॉक बढ़ाना शुरू किया-चावड़ी बाजार से दिल्ली-एनसीआर तक जाता है पैकेजिंग का थोक मालपुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले कार्ड और पैकेजिंग के कारोबार ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। गिफ्टिंग, मिठाई और ड्राई फ्रूट की पैकिंग के लिए गिफ्ट बॉक्स, रैपिंग पेपर, पेपर बैग और हैम्पर की मांग बाजार में बढ़ रही है। वहीं त्योहारों और शुभकामनाओं से जुड़े कार्ड की भी अलग-अलग रेंज की मांग सामने आने लगी है। कारोबारियों ने आने वाले दिनों की बिक्री को देखते हुए स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है। चावड़ी बाजार में कागज और उससे जुड़े उत्पादों का बड़ा थोक कारोबार है। त्योहारों के दौरान यहां से दिल्ली-एनसीआर के अलावा दूसरे शहरों के कारोबारी भी पैकेजिंग और कागज से जुड़े उत्पाद खरीदते हैं। बाजार में सामान्य पैकिंग से लेकर डिजाइनर और प्रीमियम पैकेजिंग तक के विकल्प उपलब्ध हैं।