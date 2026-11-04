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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Bus services to Uttarakhand will be increased during the festive season

Delhi NCR News: त्योहारों के दौरान उत्तराखंड के लिए बढ़ेंगे बसों के फेरे

Wed, 04 Nov 2026 09:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:03 PM IST
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आनंद विहार आईएसबीटी से रोजाना 120 से 130 बसें चलाने की तैयारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। त्योहारों के दौरान उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को बसों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) ने आनंद विहार आईएसबीटी से बसों के फेरे बढ़ाने की तैयारी की है। इसके तहत त्योहार के दौरान प्रतिदिन 120 से 130 बसों के फेरे लगाने की योजना है।
सामान्य दिनों में आनंद विहार आईएसबीटी से उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के लिए औसतन 100 बसें संचालित होती हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने से बसों में भीड़ हो जाती है और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।
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यूटीसी अधिकारी मुनेश कुमार ने बताया कि त्योहारों पर उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा होता है। इसे देखते हुए सामान्य दिनों की तुलना में 20 से 30 अतिरिक्त बस फेरे लगाने की तैयारी है। इससे बसों की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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